EUA batem Haiti e vão às quartas de final da Copa Ouro

Quem brilhou mais uma vez foi Clint Dempsey, que havia anotado duas vezes na estreia dos Estados Unidos na Copa Ouro - o triunfo por 2 a 1 sobre Honduras. Dessa vez, ele marcou o gol da vitória aos 2 minutos da etapa final com um chute de dentro da grande área, após receber passe de Zardes.

Com isso, além de assegurar a classificação dos Estados Unidos, Dempsey se igualou ao mexicano Oribe Peralta na lista de artilheiros desta edição da Copa Ouro, ambos com três gols.

No outro jogo do dia, o Panamá empatou por 1 a 1 com Honduras. Tejada colocou os panamenhos em vantagem aos 21 minutos da etapa inicial e Najar igualou o placar aos 36 minutos do segundo tempo.

Com esses resultados, os Estados Unidos, já classificados, lideram o Grupo A da Copa Ouro com seis pontos. O Panamá soma dois pontos e Honduras e Haiti estão com um ponto cada. Na próxima segunda-feira, será disputada a última rodada da chave com os jogos Haiti x Honduras e Panamá x Estados Unidos. Além do primeiro e segundo colocados de cada um dos três grupos, os dois melhores terceiros também vão às quartas de final.

A segunda rodada do Grupo B está marcada para este sábado, com os duelos Jamaica x Canadá e Costa Rica x El Salvador, ambos em Houston.