EUA batem Panamá e lideram Eliminatórias da Concacaf

Com o resultado, a seleção dos Estados Unidos chegou aos 10 pontos, enquanto o Panamá permaneceu com seis pontos, na vice-lanterna. Os norte-americanos são seguidos por Costa Rica e México, ambos com oito pontos, que empataram na terça por 0 a 0, um a mais do que a quarta colocada Honduras, que superou a lanterna Jamaica, que está com apenas dois pontos, por 2 a 0.

Na noite de terça, os norte-americanos começaram a definir a vitória aos 36 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Altidore. O segundo gol da seleção dos Estados Unidos saiu logo no começo da etapa final e foi marcado por Eddie Johnson, aos oito minutos.

Na próxima terça-feira, as Eliminatórias da Concacaf prosseguem com os jogos Estados Unidos x Honduras, em Sandy, e Costa Rica x Panamá, em San Jose, válidos pela sexta rodada. Os três primeiros colocados do hexagonal se classificam para a Copa do Mundo de 2014 e o quarto vai disputar uma vaga na repescagem contra a Nova Zelândia, que venceu as Eliminatórias da Oceania.