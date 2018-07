EUA completam 5 anos no topo do futebol feminino

A equipe norte-americana, atual campeã olímpica, manteve a ponta pelo período recorde graças à vitória sobre as alemãs na final da Algarve Cup, disputada em Portugal, na semana passada. Os Estados Unidos não só mantiveram a liderança isolada do ranking como também ampliaram sua série invicta para 29 jogos.

Em quarto lugar, a seleção brasileira empatou seus dois últimos jogos, ambos com a França (por 2 a 2 e 1 a 1), fora de casa, no início do mês. O Brasil soma 2.038 pontos, enquanto as americanas acumulam 2.215.

A única mudança no Top 10 foi a subida da Inglaterra para o sétimo lugar, empatando com o Canadá. Ambos as seleções têm 1.992 pontos. Nas demais posições, a França ocupa o quinto lugar, a Suécia é a sexta colocada e Austrália e Coreia do Norte dividem a nona posição, com 1.943 cada.

A próxima atualização do ranking feminino da Fifa será anunciada somente no dia 21 de junho de 2013.