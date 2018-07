EUA denunciam narcotráfico no futebol colombiano

O futebol colombiano uma vez mais se depara com uma dura realidade: o envolvimento do narcotráfico no esporte. O Tesouro americano anunciou que o time do Envigado, da primeira divisão colombiana, passou a fazer parte de uma lista negra da Justiça por ser parte de um cartel de drogas e por ser usado como forma de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Foi no Envigado que James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo do Brasil, foi revelado em 2007, com apenas 15 anos.

Depois de uma longa investigação, o governo americano concluiu que o dono do clube, Juan Pablo Upequi, era um dos líderes do cartel e que usava o time de futebol para justificar os lucros das drogas.

O clube e seu dono aparecem numa nova lista com 10 pessoas e 14 entidades publicada pelas autoridades americanas nesta semana, na guerra contra as drogas. Segundo os Estados Unidos, Upegui está envolvido no tráfico e presta serviços para as gangues colombianas, entre eles o de coleta de dinheiro de devedores, extorsão e assassinato.