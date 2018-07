EUA desistem da Copa de 2018 para focar em 2022 Como já era esperado, a Fifa anunciou oficialmente nesta sexta-feira que os Estados Unidos desistiram da candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2018. Assim, os norte-americanos irão se concentrar exclusivamente na disputa para receber a competição em 2022. As duas eleições estão marcadas para acontecer no dia 2 de dezembro.