EUA e Honduras obtêm últimas vagas no hexagonal da Concacaf para a Copa de 2018

Pelo Grupo C, os Estados Unidos precisavam só de um empate em casa contra a já classificada seleção de Trinidad & Tobago, mas fez melhor e goleou por 4 a 0 - gols de Altidore (duas vezes), Sacha Kljestan e Paul Arriola. Assim, o time comandado pelo técnico alemão Jurgen Klinsmann avançou como o líder da chave com 13 pontos, contra 11 dos trinitinos.

Quem ainda tinha chances era a Guatemala, que precisava de uma goleada em casa sobre a já eliminada seleção de São Vicente e Granadinas, uma ilha do Caribe, e de uma derrota dos Estados Unidos. O tropeço norte-americano não aconteceu, mas o placar elástico sim. E de uma forma pouco comum no futebol: 9 a 3. Carlos Ruiz foi o grande destaque com cinco gols marcados. Gerson Tinoco, Jairo Arreola, Rafael Morales e Jean Marquez fizeram os outros dos guatemaltecos, que terminaram o grupo com 10 pontos.

No Grupo A, a classificação de Honduras veio com o empate sem gols com o México, fora de casa. Assim, os hondurenhos ficaram na segunda colocação com oito pontos - contra sete do Canadá, que como mandante derrotou El Salvador por 3 a 1. Os mexicanos terminaram na liderança com 16 pontos.

GRUPO B - Na única chave já definida antes da rodada final desta terceira fase das Eliminatórias da Concacaf, Costa Rica e Panamá fizeram um duelo de classificados em San José. E os donos da casa confirmaram a liderança com a vitória por 3 a 1. Os costarriquenhos chegaram a 16 pontos, contra 10 dos panamenhos.

No outro jogo da chave, o Haiti derrotou a Jamaica por 2 a 0, em Kingston, e obteve o primeiro triunfo nesta fase. No entanto, ambos terminaram eliminados com quatro pontos cada.