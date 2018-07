EUA e Jamaica vencem e avançam nas Eliminatórias

Os dois times, que chegaram à última rodada empatados em 10 pontos, poderiam empatar que mesmo assim avançavam. Em caso de o jogo ter um vencedor, a Jamaica tinha a chance de se classificar se tirasse três gols de saldo. E foi exatamente isso que aconteceu.

Nos Estados Unidos, a Guatemala saiu na frente, com Ruíz, logo aos 5 minutos. Mas Bocanegra e Dempsey (duas vezes) viraram o jogo ainda no primeiro tempo, decretando a vitória em 3 a 1.

Enquanto isso, em Kingston, a Jamaica fez a parte dela. Saiu na frente com Phillips e Nosworthy, em dois gols seguidos, aos 16 e 17. Griffith descontou para Antígua e Barbuda, mas Richards, com dois gols, fechou o placar em 4 a 1.

Assim, o Grupo A da terceira fase terminou com os Estados Unidos em primeiro, com 13 pontos. A Jamaica chegou a 10, com três gols de saldo, e avançou com o segundo lugar, deixando para trás a Guatemala, que ficou com um gol de saldo, apenas. Antígua e Barbuda marcou um ponto.

Já estão garantidos no hexagonal final Estados Unidos, Jamaica, Honduras, Panamá e México. El Salvador e Costa Rica brigam pela última vaga.