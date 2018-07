EUA e Polônia empatam em amistoso em Chicago

Os ianques saíram na frente com o atacante Altidore, logo aos 13 minutos de jogo, e os poloneses empataram com Matuschyk, aos 30. Na etapa final, o zagueiro Onyewu voltou a colocar os donos da casa em vantagem aos sete minutos, mas Blaszczykowski decretou o empate aos 28.

O próximo compromisso dos Estados Unidos será nesta terça-feira, contra a Colômbia, na cidade de Chester. Já a Polônia, que não participa das rodadas da Eliminatórias para a Eurocopa de 2012 por ser co-sede com a Ucrânia, enfrentará no mesmo dia o Equador em Montreal, no Canadá.