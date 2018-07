Justiça dos EUA marca data do depoimento de envolvidos em caso Fifa

Após se apresentar à Corte Federal dos Estados Unidos na última sexta-feira, 14 de agosto, o ex-vice-presidente da Fifa Jeffrey Webb retornará ao tribunal no próximo dia 9 de outubro. A data foi publicada em atualização do cronograma no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que investiga os casos de corrupção na entidade que rege o futebol mundial.

Neste mesmo ofício estão marcados os dias em que os empresários Aaron Davidson, da Traffic USA, e Alejandro Burzaco, da Torneos y Competencias (TYC), serão ouvidos. Ambos pagaram fiança à Justiça Americana e se dizem inocentes nos casos do pagamento de propina para obtenção dos direitos de transmissão de torneios na América do Sul. A dupla também está cotada para arranjar um acordo de delação premiada.

As duas empresas citadas, junto da Full Play Group, formavam a Datisa, companhia que tinha garantido os direitos de imagem de quatro edições da Copa América (2015, 2016, 2019 e 2023) quatro dias depois de sua fundação. As datas dos depoimentos de Hugo e Mariano Jinkis, donos da Full Play Group, não foram confirmadas.

Também não está fechado o dia em que o brasileiro José Maria Marin será ouvido. E isso ainda pode demorar, já que o ex-presidente da CBF, preso em 27 de maio, segue encarcerado na Suíça à espera de um veredicto sobre sua extradição ou não para os Estados Unidos. Outros oito nomes também seguem sem data definida para serem ouvidos em Nova York.