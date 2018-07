EUA marcam no último minuto e empatam com a Rússia Com um gol marcado no último minuto, os Estados Unidos empataram por 2 a 2 com a Rússia, nesta quarta-feira, em amistoso realizado em Krasnodar (RUS), palco de um dos muitos confrontos este dia reservado pela Fifa para duelos de seleções internacionais.