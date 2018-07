EUA pedem extradição do paraguaio Nicolás Leoz por escândalo da Fifa Os Estados Unidos enviaram ao Paraguai um pedido de extradição do ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol Nicolás Leoz, um dos dirigentes envolvidos no escândalo de suborno da Fifa, disse à Reuters nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores paraguaio.