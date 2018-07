EUA prometem empenho e lembram de 'ajuda' ao México

DANIEL BATISTA - Enviado especial a Recife, O Estado de S. Paulo 25 Junho 2014 | 15h08

Mas os norte-americanos garantem que vão entrar em campo focados na vitória e usam como exemplo de honestidade a partida no qual fizeram com que o rival México se mantivesse na briga para disputar a Copa no Brasil. "Não acho que isso (combinar resultado) faça parte da nossa natureza. Todos nós queremos ganhar, como aconteceu nas Eliminatórias, contra o Panamá, e graças a aquele resultado o México passou para a Copa", lembrou o lateral-direito Fabian Johnson.

A histórica partida aconteceu no dia 15 de outubro do ano passado, quando os Estados Unidos enfrentaram o Panamá pela última rodada do hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf. Até aos 41 minutos do segundo tempo, a seleção panamenha ganhava por 2 a 1 e, com aquele resultado, ela estava indo para a repescagem da Copa e o México estava fora do Mundial. Mas, com dois gols relâmpagos, marcados por Aron Johannsson, os norte-americanos viraram o placar e fizeram com que o México depois pudesse conseguir a vaga. Na repescagem, o time mexicano passou pela Nova Zelândia.

O meia Kyle Beckerman também nega qualquer possibilidade de "corpo mole" diante dos alemães. "Isso é Copa do Mundo. Queremos ter a maior quantidade de vitórias possíveis. Esse será o maior jogo de nossas vidas. Por isso, temos que dar o máximo possível", disse o capitão da equipe norte-americana.