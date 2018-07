EUA reencontrarão Jamaica e México pegará Costa Rica

Embora esteja longe de ser considerada uma potência, a Jamaica mostrou força na última Copa Ouro da Concacaf, liderando a sua chave na primeira fase da competição e sendo eliminada justamente pelos Estados Unidos nas quartas de final.

Já o México, que bateu os norte-americanos na decisão da Copa Ouro, soube neste sábado que irá enfrentar a Costa Rica pelo Grupo B da terceira fase das Eliminatórias. Os mexicanos atuaram na mesma chave dos costarriquenhos no estágio inicial da última Copa Ouro e golearam os rivais por 4 a 1.

As seleções da Américas do Norte e Central e o Caribe brigarão por três lugares diretos para o Mundial, que acontecerá no Brasil, em três fases. A quarta colocada disputará uma vaga com a equipe mais bem colocada da Oceania.

Belize, Bahamas, Ilhas Virgem, República Dominicana e Santa Lucia já conquistaram vaga à segunda fase da Eliminatória. Essas seleções eliminaram, respectivamente, Montserrat, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Anguilla e Aruba em uma primeira fase da disputa.

Apenas seis seleções já têm vaga garantida na terceira fase, por conta da colocação no ranking da Fifa. Além de Estados Unidos e Jamaica, México e Costa Rica, que estão no Grupo B, e Honduras e Cuba, no Grupo C, esperam os outros seis classificados que se unirão a eles.

O sorteio das Eliminatórias da Concacaf, realizado neste sábado, na Marina da Glória, no Rio, teve como protagonistas o ex-atacante Bebeto, campeão do mundo em 1994, e o meia Lucas Piazon, revelação do São Paulo, que sortearam as equipes.

Confira os grupos das Eliminatórias da Concacaf:

Segunda fase:

Grupo A: El Salvador, Suriname, Ilhas Cayman e República Dominicana.

Grupo B: Trinidad e Tobago, Guiana, Barbados e Bermudas.

Grupo C: Panamá, Dominica, Nicarágua e Bahamas.

Grupo D: Canadá, São Cristóvão e Névis, Porto Rico e Santa Lúcia.

Grupo E: Granada, Guatemala, São Vicente e Granadinas e Belize.

Grupo F: Haiti, Antígua e Barbuda, Curaçau e Ilhas Virgens Americanas.

Terceira fase:

Grupo A: Vencedores dos grupos E e F da segunda fase, Estados Unidos e Jamaica.

Grupo B: Vencedores dos grupos A e B da segunda fase, México e Costa Rica.

Grupo C: Vencedores dos grupos C e D da segunda fase, Honduras e Cuba.