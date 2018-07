EUA só empatam com Trinidad e Tobago nas Eliminatórias; Costa Rica vence mais uma

O resultado, porém, manteve os norte-americanos na liderança do Grupo C do qualificatório da América Central e do Norte, com quatro pontos, mesma pontuação dos trinitinos, que estão em desvantagem nos critérios de desempate e ocupam o segundo lugar.

Antes deste empate, os Estados Unidos haviam goleado a seleção de São Vicente e Granadinas por 6 a 1, em casa, na estreia das Eliminatórias e por isso acumulou saldo positivo para se garantir na ponta.

No outro jogo da noite desta terça pelo Grupo C, a Guatemala goleou São Vicente e Granadinas por 4 a 0 e se garantiu na terceira posição, com três pontos, enquanto os seus adversários agora acumulam dez gols sofridos em dois jogos e ocupam a lanterna.

Já a seleção da Costa Rica, grande surpresa da última Copa do Mundo, na qual só foi cair nos pênaltis diante da Holanda nas quartas de final, conquistou na noite desta terça-feira a sua segunda vitória em dois jogos pelo Grupo B ao bater o Panamá por 2 a 1, fora de casa.

Bryan Ruiz e Marcos Ureña marcaram os dois gols dos costarriquenhos em um intervalo de apenas dois minutos no segundo tempo, pouco antes de Luis Tejada descontar o placar.

Assim, a equipe visitante chegou aos seis pontos e lidera a chave de forma isolada. No outro jogo deste grupo, a Jamaica derrotou o Haiti por 1 a 0, também fora de casa, com um gol de Clayton Donaldson, e passou a dividir a vice-liderança com os panamenhos, com três pontos. Os haitianos estão na lanterna, sem nenhum ponto.

Já pelo Grupo A, que teve na última terça a vitória de 2 a 0 do México sobre Honduras, fora de casa, El Salvador e Canadá empataram por 0 a 0, em solo salvadorenho. O resultado deixou os canadenses na vice-liderança, com quatro pontos, contra seis dos líderes mexicanos. Já El Salvador está no terceiro lugar, com um ponto, enquanto os hondurenhos seguram a lanterna, sem nenhum ponto.