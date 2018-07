EUA superam a Colômbia e vão às quartas de final do Mundial Feminino A seleção dos Estados Unidos confirmou o seu favoritismo e se classificou às quartas de final do Mundial Feminino, que está sendo realizado no Canadá. Na noite de segunda-feira, em Ottawa, mesmo desperdiçando um pênalti quando o duelo estava empatado, as norte-americanas superaram a Colômbia por 2 a 0.