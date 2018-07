EUA têm 24 cidades candidatas a receber Copa América de 2016

Com craques como Gerrard, Kaká e Lampard confirmados na Major League Soccer (MLS) e depois do sucesso que foi a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o futebol vive uma nova onda de desenvolvimento em terras norte-americanas. Nesta quinta-feira, a Concacaf anunciou que 24 regiões metropolitanas demonstraram interesse em receber os jogos da Copa América de 2016.

De acordo com a entidade que gere o futebol nas Américas do Norte e Central e no Caribe, em maio será anunciada uma lista de oito a 13 estádios que vão receber os jogos do torneio, marcado para acontecer entre 3 e 26 de junho de 2016, em comemoração ao centenário da Conmebol, a confederação sul-americana.

Será a primeira vez que a Copa América vai acontecer fora da América do Sul e a Concacaf, responsável pela organização do evento, quer estádios com pelo menos 50 mil lugares. Pela primeira vez serão 16 times, sendo os 10 da América do Sul, Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, além de duas equipes que virão de eliminatórias.

Demonstraram interesse as regiões metropolitanas de: Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Indianapolis, Jacksonville (Florida), Kansas City, Los Angeles, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Philadelphia, Phoenix, St. Louis, San Diego, San Francisco, Seattle, Tampa, e Washington.

A Concacaf divulgou a lista considerando "regiões metropolitanas" e não "cidades" porque, em muitos casos, os estádios ficam em cidades menores vizinhas dos municípios mais famosos, como foi caso de Recife na Copa do Mundo do Brasil - a Arena Pernambuco, na verdade, fica em São Lourenço da Mata.