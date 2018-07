EUA vencem e ampliam vantagem nas Eliminatórias

O único gol deste confronto foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo, em bela trama do ataque. O capitão Clint Dempsey, que já havia perdido duas boas oportunidades de balançar as redes no duelo, lançou Fabian Johnson, que cruzou rasteiro da esquerda para Jozy Altidore bater de primeira no canto esquerdo baixo do goleiro.

Em boa fase, Altidore marcou quatro vezes em seus quatro últimos jogos pelos Estados Unidos. É a melhor série da história para um jogador da seleção norte-americana.

A derrota deixou a seleção hondurenha estacionada nos sete pontos, na quarta posição do hexagonal final, que ainda terá quatro rodadas a serem disputadas. Anteriormente, na primeira rodada das Eliminatórias da Concacaf, Honduras derrotou os Estados Unidos por 2 a 1, atuando em casa.

Outro time que se deu bem na noite desta terça-feira foi a Costa Rica, que derrotou o Panamá por 2 a 0, em San Jose. Com o triunfo obtido em seus domínios, os costarriquenhos se isolaram na vice-liderança do hexagonal final, com 11 pontos, e ficaram três na frente do México, terceiro colocado, que disputou os mesmos seis jogos no qualificatório. Já os panamenhos amargam a penúltima posição, com seis pontos, enquanto a Jamaica é a última colocada, com apenas dois.

Os dois gols da vitória da Costa Rica foram marcados no segundo tempo. Brian Ruiz, meia do Fulham, da Inglaterra, abriu o placar cobrando falta, aos quatro minutos, antes de Celso Borges definir o 2 a 0 logo em seguida, aos sete. Ele recebeu passe justamente de Ruiz e acertou lindo chute da intermediária, no ângulo do goleiro adversário.

Os três primeiros colocados deste hexagonal final terão vaga garantida na Copa de 2014, enquanto a seleção que ficar em quarto lugar disputará uma repescagem para lutar por um lugar no Mundial. A sétima rodada desta fase das Eliminatórias da Concacaf serão realizadas no dia 6 de setembro, com os duelos México x Honduras,

Panamá x Jamaica e Costa Rica x Estados Unidos.