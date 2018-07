Estados Unidos voltam a virar no fim e vencem Alemanha em amistoso

A seleção norte-americana de futebol voltou a mostrar força nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, em Colônia, contou com mais um gol de Wood no finalzinho para virar sobre a Alemanha e vencer os atuais campeões do mundo por 2 a 1. Na sexta passada, os EUA já haviam virado sobre a Holanda, terceira colocada na Copa, em Amsterdã.

Se o jogo da semana passada contou com sete gols (o placar foi 4 a 3 para a Holanda), nesta quarta-feira a contagem foi mais magra. Herói do titulo alemão no ano passado, Götze recebeu livre no meio da área e abriu o placar sobre os EUA.

Ainda no primeiro tempo, Mikkel Diskerud fez um belo gol. Após cruzamento de Bradley da direita, ele dominou na área e, ao invés de chutar com a esquerda, perna mais próxima da bola, deu um sem-pulo com a direita.

O jogo seguiu igual até os 42 minutos do segundo tempo. Foi quando o havaiano Bobby Wood recebeu na meia-lua, girou sobre o marcador e bateu no cantinho esquerdo de Zieler para virar a partida. Na terça, ele marcou o gol da vitória sobre a Holanda aos 45.

Os Estados Unidos, treinados pelo alemão Klinsmann, se preparam para jogar a Copa Ouro, que só começa em 7 de julho. Antes, ainda jogam um amistoso contra a Guatemala. Já a Alemanha pega Gibraltar, sábado, em Lisboa, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

OUTRO AMISTOSO

Também nesta quarta-feira, em Estocolmo, a Suécia enfrentou Liechtenstein e venceu por 3 a 0, com dois de Dzemaili e um gol de Shaqiri. Os suíços visitam a Lituânia, domingo, pelas Eliminatórias.