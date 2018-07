Eufórico, Ney Franco destaca postura do São Paulo em vitória

SÃO PAULO - Sob pressão nas últimas semanas por causa da campanha ruim do São Paulo na Copa Libertadores, Ney Franco fez questão de admitir que ficou eufórico com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, quarta-feira, no Morumbi, que classificou o time para as oitavas de final da competição.

Ele destacou que o time se manteve focado durante todo o duelo. "O prazer que estou sentindo nesse momento é enorme, estou eufórico com a vitória aqui hoje", afirmou o treinador. "Estou muito satisfeito com o que os jogadores fizeram aqui. Todos entraram em campo muito concentrados", completou.

Ney destacou que a luta e o comprometimento dos jogadores foi fundamental para que o São Paulo avançasse na Libertadores. "A gente sai muito feliz com isso. Além de ter conseguido a classificação, a forma como conseguimos foi fundamental. Nossa torcida compareceu, nos apoiou e isso foi muito importante", avaliou.

Para o reencontro com o Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores, Ney Franco diz que precisa apresentar a mesma postura do triunfo de quarta. "A pegada tem que ser a mesma. Nossos jogadores mais técnicos souberam colocar toda a qualidade deles em prática e só posso ressaltar o profissionalismo da equipe", avaliou.