Contratação de Ronaldinho pelo Vasco está '90% concretizada'

A contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo Vasco está "90% concretizada". A garantia é do presidente do clube, Eurico Miranda, que revelou estar em andamento o projeto "Ronaldinho Gaúcho Vasco". O cartola não esmiuçou como é o tal projeto, mas disse que está bem encaminhado.

"O Ronaldinho Gaúcho nós estamos elaborando um projeto, chamado ''Ronaldinho Gaúcho Vasco'', que está bastante adiantado. Eu diria que, em termos de percentual, está para 90%", afirmou Eurico, logo após anunciar o pacotão de reforços do time - o meia Andrezinho, o lateral-direito Leo Moura e o atacante Herrera, além do técnico Celso Roth e do preparador físico Paulo Paixão.

"Eu já falei com o jogador (Ronaldinho), e ele se interessa. Ele ficou muito satisfeito com essa possibilidade. Tenho quase certeza que a gente vai concretizar", declarou Eurico. "São duas situações: primeiro, ele querer; e, segundo, viabilizar a parte financeira, que todo mundo sabe que é com o Assis", comentou o dirigente, citando o irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira.

Eurico também disse não se preocupar com a fama de "baladeiro" do atleta. "Eu olhei para ele (Ronaldinho), vi a silhueta ele. Se o cara fosse realmente da noite, não tinha aquela silhueta não. Sinceramente, não tinha", disse. "Mas eu estou habituado a lidar com vários tipos de jogadores. Tem jogador que, rigorosamente, você tem que impor determinadas coisas, porque o comportamento dele pode influir em sua profissão. E tem outros que não."