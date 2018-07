Eurico anuncia a contratação do meia Andrezinho pelo Vasco

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco decidiu agir no mercado em busca de reforços para tentar se recuperar. Nesta sexta-feira, em rápido contato com a imprensa em São Januário, o presidente Eurico Miranda anunciou a contratação do meia Andrezinho. E avisou que novos reforços podem chegar a qualquer momento.

Andrezinho, de 31 anos, estava no Tianjin Teda, da China, clube que o contratou em 2013, junto ao Botafogo. Além do clube de General Severiano, o meia tem passagens por outros duas equipes do Rio de Janeiro: o Flamengo, time em que iniciou a sua carreira, e o Nova Iguaçu.

Além disso, Andrezinho passou pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, e o Internacional. O meia também foi campeão mundial sub-17 e sub-20 pela seleção brasileira. Agora chegará ao Vasco para uma posição carente do elenco, principalmente após o a saída de Marcinho e o afastamento de Bernardo.

Contratado, Andrezinho tentará ajudar o time a se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Vasco está na vice-lanterna, com apenas três pontos somados em sete jogos, e voltará a entrar em campo neste sábado, quando vai encarar o Sport na Arena Pernambuco.