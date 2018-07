Eurico confirma permanência de Doriva e faz duras críticas a presidente do Grêmio As especulações sobre o interesse do Grêmio na contratação do técnico Doriva causaram polêmica em São Januário. Após o treino desta sexta-feira, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, fez duras críticas a Romildo Bolzan Jr., dirigente da equipe gaúcha, que teria feito contato com o treinador antes de falar com a direção vascaína.