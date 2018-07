Eurico contesta Dagoberto e avisa: 'Não pode discordar de mim no Vasco' O polêmico presidente vascaíno Eurico Miranda não gostou das declarações de Dagoberto e avisou, nesta terça-feira: "Atleta não pode ter opinião diferente da minha no Vasco". No último domingo, o atacante se mostrou conformado com o empate do time contra o Figueirense fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, e afirmou, ainda, que o Vasco não tem condições de disputar o título.