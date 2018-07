'Inegociável', Eurico descarta ida de Luan ao Corinthians

Mesmo com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não parece disposto a negociar os principais destaques do elenco. Nesta terça-feira, ele veio a público para descartar qualquer possibilidade de liberar o zagueiro Luan, que interessava ao Corinthians.

"Todo dia aparece o nome do Luan envolvido no noticiário com sua possível saída do Vasco. Então, para acabar com essa novela, quero deixar bem claro que o Luan faz parte daquele grupo de jogadores inegociáveis pelo clube", declarou, através do site oficial do Vasco.

Desde o término do Campeonato Brasileiro, os rumores davam conta de uma possível ida de Luan para o Corinthians, até porque o time paulista pode perder o zagueiro Felipe, que interessaria ao Monaco. As duas partes inclusive já teriam chegado a um acordo em relação aos salários, mas Eurico vetou a negociação.

"Luan é um jogador do Vasco, com contrato em vigor e o clube não tem nenhum interesse de negociar seu passe", afirmou. Luan está com 22 anos, foi formado no Vasco e possui vínculo com o clube até julho de 2017.