Eurico garante Doriva no Vasco e minimiza penúltima posição

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, afirmou nesta segunda-feira que não está preocupado com a posição do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro - o time ocupa a penúltima colocação. Ele reforçou que vai manter o técnico Doriva no cargo. As declarações foram dadas após reunião na sede da CBF, na qual alguns dirigentes discutiram a Medida Provisória 671, que trata do financiamento das dívidas dos clubes.

O Vasco ainda não venceu uma partida sequer no Brasileiro. Em sete rodadas, teve quatro derrotas e três empates. A cada revés, porém, Eurico diz que não tem dúvida sobre a condição de Doriva no comando da equipe. "Quer saber se o técnico vai cair? Não vai", afirmou. "Não estou preocupado. Se estivesse, acha que estaria aqui (na reunião)?", questionou.

Em São Januário, no entanto, o ambiente estava mais tenso. A sede do clube foi fechada para os sócios, torcedores e imprensa, com o objetivo de evitar a pressão sobre os jogadores durante o treino. Na próxima rodada, no sábado, o time carioca enfrenta o Sport, fora de casa, no que promete ser mais um jogo complicado na competição.