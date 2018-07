'Eurico interfere muito pouco', diz Doriva, técnico do Vasco

Até o momento, o time vem dando poucos motivos para Eurico se preocupar. O Vasco não perdeu na competição, e tem a defesa menos vazada - tomou somente um gol. Na quarta posição da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca, a equipe somou sete pontos, assim como Flamengo e Botafogo - terceiro e segundo colocados, respectivamente -, e está a dois pontos do líder Fluminense.

Por causa do período curto no clube, Doriva pede paciência quanto ao desempenho da equipe. "Todo trabalho requer tempo. Sabemos que neste início vamos ter uma oscilação natural, temos consciência disso, mas o mais importante é que a equipe tem amadurecido. Esse amadurecimento rápido é importante, temos bons jogos pela frente."

Após o empate por 1 a 1 com o Tigres no domingo, os titulares realizaram apenas um treino regenerativo nesta segunda-feira. Os reservas participaram de um jogo-treino com a Portuguesa do Rio, que terminou em 0 a 0. A novidade do trabalho foi a participação do volante Guiñazu, recuperado de uma artroscopia no joelho.

Quem também deve voltar ao time são os jovens Marlon e Thalles, que estavam com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, encerrado no último fim de semana. Ambos treinaram nesta segunda-feira.