Eurico manda e Vasco fecha primeiro treino para o clássico com o Flamengo Após garantir a terceira colocação na primeira fase do Carioca, o Vasco realizou nesta quinta-feira seu primeiro treino visando a partida de ida da semifinal com o Flamengo, domingo, no Maracanã. Será a terceira vez que os rivais se enfrentarão este ano, mas mesmo assim a atividade no São Januário aconteceu com portões fechados.