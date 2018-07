Eurico Miranda diz que Doriva montará time ofensivo no Vasco

Ao apresentar o novo técnico do Vasco, em entrevista coletiva na sede do clube, o presidente Eurico Miranda já adiantou como deve ser o trabalho de Doriva. "Ele vai armar um time para frente", declarou. Logo depois, sem nenhum embaraço, o novo contratado reforçou a opinião do chefe. "Com certeza, gostamos de futebol alegre, envolvente, que traga vitórias."

O contrato de Doriva é de um ano, mas Eurico adiantou que deseja tê-lo no comando técnico da equipe durante os três anos de seu mandato. O dirigente foi claro ao dizer que será tolerante com resultados adversos. "Ele não vem para o Vasco para ser um treinador que se não obtiver resultado amanhã, vai estar fora."