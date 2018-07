Eurico Miranda toma posse no Vasco da Gama nesta terça-feira

Eurico Miranda vai tomar posse nesta terça-feira como presidente do Vasco. Será a quarta vez que o dirigente comandará o clube carioca. Ele ficará no cargo pelo próximo triênio e promete uma reformulação ampla no futebol vascaíno. Por várias vezes, deixou claro que o time vai lutar por títulos em todas as competições que disputar.

Não anunciou, porém, os primeiros reforços da equipe. Ele está preocupado inicialmente em montar a sua diretoria, que também vai ser empossada no mesmo evento.

Polêmico, Eurico Miranda volta à presidência do Vasco depois de um processo político muito conturbado no clube, com adiamento do pleito, acusações de fraudes e brigas entre oponentes nas arquibancadas.

Enquanto a nova diretoria toma posse, o elenco vascaíno começa as férias, depois de disputar sua última partida na Série B, no último sábado. Sem mais jogos oficiais neste ano, o Vasco só deve retomar as atividades em campo em janeiro, na pré-temporada para 2015.