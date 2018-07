Eurico rebate provocação com charuto, mas não responde perguntas em evento

Eurico, entretanto, não deixou de responder às provocações do Fluminense. Apareceu no evento com um charuto, em clara resposta ao clube tricolor. Após a vitória no clássico, o Flu publicou em uma rede social uma imagem de um charuto sendo apagado e escreveu na legenda: ''O charuto apagou. Ponto. #EuEscolhiApagar''.

Em sua fala, o dirigente não tratou da polêmica com o Flu, nem do cada vez mais provável rebaixamento do Vasco à Série B. Falou apenas do Caprres, que será construído em parceria com recursos da Ambev.

"O dia de hoje é de orgulho para o vascaíno, porque uma obra desta dimensão passa a ser referência, não apenas para os dias atuais, mas para o futuro do Vasco. Desde que voltei ao clube, assumi o compromisso de recuperar todo o complexo de São Januário e isto vem sendo feito. Porém, este investimento em especial, nos coloca na vanguarda do esporte. O mais moderno centro de recuperação e prevenção de atletas, e construído dentro de São Januário, nossa casa e símbolo de gerações de cruzmaltinos", comemorou Eurico.