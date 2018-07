Eurico renova contrato com Rodrigo e alfineta Fred: 'Gosto de aposentados' O presidente do Vasco, Eurico Miranda, informou nesta segunda-feira que renovou o contrato do zagueiro Rodrigo, que se desentendeu com o atacante Fred no clássico contra o Fluminense, no último domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.