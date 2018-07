Euriquinho garante anúncio de Breno em breve e fala em mais reforços para o Vasco

O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Brandão Miranda, conhecido como Euriquinho, revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que o anúncio da contratação do volante Breno, ex- São Paulo, deverá ocorrer nas próximas horas ou até esta quinta-feira.

O dirigente também destacou que o clube carioca ainda busca reforços para a disputa do Brasileirão deste ano. Entre eles, o volante Bruno Paulista, que pertence ao Sporting, de Portugal, mas que já treina no Vasco.

"Breno está praticamente tudo certo, já está treinando. Deve ser anunciado hoje ou amanhã. Talvez apresentar amanhã. São 99,9% de chances disso acontecer. O Bruno Paulista teve um período aqui antes, está treinando novamente com autorização. Está em vias de ser concluída a negociação. Temos que consultar a CBF sobre a condição dele, mas em princípio só poderia na janela, mas tem uma possibilidade", anunciou Euriquinho.

O vice-presidente de futebol do Vasco negou que o clube apresentará uma lista de dispensas, mas demonstrou que a intenção da diretoria é encontrar novos jogadores para algumas posições consideradas carentes, em especial, a zaga.

"Não gosto de falar sobre posições porque desvalorizamos quem está aqui. É uma coisa interna. Queremos mais um zagueiro e uma ou outra posição que estamos discutindo. Sobre dispensa, não devemos fazer nenhuma. Mas futebol aparecem situações e movimentações que podem ser interessantes. Isso é normal. Temos 35 jogadores e só 11 jogam", despistou o cartola vascaíno.

Euriquinho citou outros dois nomes que interessam ao clube. Um deles é Anderson Martins, de 29 anos, que está no futebol do Catar. Entretanto, o jogador é considerado caro para o Vasco. O outro nome é o de Lucas Rocha, de 21 anos, que disputou o último Carioca pelo Boavista. O atleta já está em fase de avaliações e provavelmente será anunciado como reforço nos próximos dias.