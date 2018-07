Euro-2020 em vários países tem amplo apoio, diz Alemanha

BERLIM - Um plano para sediar o campeonato europeu de futebol de 2020 em todo o continente, em vez de um ou dois países, tem amplo apoio entre as federações nacionais, informou a Associação de Futebol da Alemanha(DFB) na terça-feira.

Dois dias antes das reuniões em Bruxelas com o órgão regulador do futebol Uefa, o secretário-geral da DFB, Helmut Sandrock, afirmou que inicialmente ficaram surpresos com o conceito do chefe da Uefa, Michel Platini.

A proposta, que ainda deve ser ratificada pelo Comitê Executivo da Uefa, pode ver 12 países hospedando um torneio ampliado, envolvendo 24 equipes, maior do que os 16 times atuais.

"Ficamos surpresos quando ouvimos a ideia pela primeira vez", disse Sandrock ao canal de televisão ZDF antes de partir para Bruxelas.

"Mas eu mesmo tive discussões para saber mais sobre essa ideia e nós sabemos que já houve duas discussões de estratégia com as federações nacionais e há muito apoio para um torneio da Euro como este", disse Sandrock.

"Nós discutimos essa ideia no DFB uma vez que tínhamos apoiado a candidatura da Turquia para 2020, mas sabemos que há amplo apoio de nossos parceiros na Europa (para o plano de Platini)."

A Turquia manifestou o desejo de sediar o torneio em um campeonato convencional, com base em um único país, mas a oferta será descartada se Istambul receber os Jogos Olímpicos no mesmo ano.

Escócia, País de Gales e Irlanda também declararam seu interesse na realização das finais.

Platini havia dito em outubro que iria adiante com a ideia, que tanto alivia o fardo de sediar um torneio maior do que o habitual em meio a tempos de teste para as economias europeias, bem como para celebrar o 60º aniversário da Uefa em 2020, somente se as associações membros forem a favor da plano.