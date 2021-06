Eurocopa-2020: 24 seleções, 11 sedes, diferentes protocolos e muitos craques; saiba tudo

A edição comemorativa dos 60 anos da Eurocopa teve uma série de percalços por causa da pandemia e acontecerá um ano depois da previsão inicial. Mas, desde o início, a competição foi pensada para acontecer espalhada pelo continente. No total, serão 11 cidades-sedes, com diferentes protocolos em relação a presença de público e com possibilidade de mudanças ao longo da competição. O torneio começa nesta sexta-feira, com o confronto entre Turquia e Itália, às 16h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Roma. A final está programa para acontecer em 11 de julho, no estádio Wembley, em Londres.

Capacidade de público para cada região:

Amsterdã (Holanda): 25% a 33%

Baku (Azerbaijão): 50%

Bucareste (Romênia): 25% a 33%

Budapeste (Hungria): 100%

Copenhague (Dinamarca): 25% a 33%

Glasgow (Escócia): 25% a 33%

Londres (Inglaterra): 25%

Munique (Alemanha): 22%

Roma (Itália): 25%

São Petersburgo (Rússia): 50%

Sevilha (Espanha): 30%

Quais são os grupos:

Grupo A: Turquia, Itália, País de Gales e Suíça

Grupo B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia

Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte

Grupo D: Inglaterra, Croácia, Escócia e República Checa

Grupo E: Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia

Grupo F: Hungria, Portugal, França e Alemanha

Quem são os destaques da Eurocopa-2020:

Cristiano Ronaldo, Portugal

Atacante, 36 anos

Clube: Juventus (Itália)

Vai em busca do bi da Euro e de mais recordes para sua coleção. Ele se tornará o único atleta a disputar cinco edições do torneio. Ele já é o maior artilheiro da competição, com nove gols. Também é o principal goleador da seleção de seus país, com 103, e recordista em números de jogos: 173.

Lewandowski, Polônia

Atacante, 32 anos

Clube: Bayern de Munique (Alemanha)

É o atual melhor jogador do mundo eleito pela Fifa e vem de uma nova temporada irrepreensível, com 48 gols em 40 jogos pelo Bayern de Munique. Ajudou o time a conquistar tudo o que disputou na temporada passada: Campeonato Alemão, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. É o maior artilheiro da Polônia com 66 gols em 118 partidas.

Mbappé, França

Atacante, 20 anos

Clube: Paris Saint-Germain (França)

Apareceu para o mundo na Copa do Mundo da Rússia. Disputou a competição com 17 anos e se tornou o mais jovem francês a vestir a camisa da seleção. Mesmo com a pouca idade foi protagonista na conquista do torneio. É o parceiro de Neymar no PSG e busca a primeira conquista da Euro.

Harry Kane, Inglaterra

Atacante, 27 anos

Clube: Tottenham (Inglaterra)

Busca o primeiro título da carreira. Foi um dos destaques na Copa da Rússia, com seis gols e é o principal ídolo do Tottenham. Foi artilheiro da última edição do Campeonato Inglês com 23 gols

Kevin De Bruyne, Bélgica

Meia, 29 anos

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Levou o Manchester City ao vice da Liga dos Campeões recentemente. O jogador tem tido uma série de lesões recentemente e é dúvida para estreia da seleção. Ajudou o City na conquista de duas taças do Campeonato Inglês, uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Como será o regulamento:

É o mesmo da edição anterior, de 2016. Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos avançam para as oitavas de final, juntamente com os quatro melhores terceiros classificados. A partir daí se enfrentam em jogos mata-mata.

Onde serão disputados os jogos:

Final e semifinais, 2 jogos das oitavas, 3 da fase de grupos

Londres, Inglaterra: Wembley Stadium

Um jogo das quartas e 6 da fase de grupos

São Petersburgo, Rússia: Estádio de São Petersburgo

Um jogo das quartas e 3 da fase de grupos

Baku, Azerbaijão: Estádio Olímpico

Munique, Alemanha: Fußball Arena München

Roma, Itália: Olimpico em Roma

Um jogo das oitavas e 3 da fase de grupos

Amesterdam, Holanda: Johan Cruijff ArenA

Bucareste, Roménia: Arena Nacional

Budapeste, Hungria: Estádio Ferenc Puskás

Copenhaga, Dinamarca: Estádio Parken

Glasgow, Escócia: Hampden Park

Sevilha, Espanha: Estádio La Cartuja