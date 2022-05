Uefa define Munique e Berlim para a abertura e final da Eurocopa de 2024

A Uefa definiu nesta terça-feira, em reunião realizada em Viena, os locais do jogo de abertura e da final da Eurocopa de 2024. O torneio, a ser disputado na Alemanha, vai ter sua primeira partida na Allianz Arena, e Munique, e a final no Olympiastadion, na capital Berlim.

O Olympiastadion já havia sediado a final da Copa do Mundo de 2006. Antes do Mundial, o estádio passou por uma grande reforma. O equipamento foi construído inicialmente para receber os Jogos Olímpicos de Berlim-1936, organizados pelo governo nazista da Alemanha.

Leia Também Uefa aprova novo formato da Liga dos Campeões com 36 times a partir de 2024

A reunião do Comitê Executivo da Uefa aprovou o planejamento inicial da Alemanha para sediar o evento, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. A competição continental vai contar com a participação de 24 seleções.

Os jogos serão distribuídos em três aglomerados por região do país. No Norte/Nordeste, as cidades que receberão jogos serão Berlim, Hamburgo e Leipzig. No Oeste, serão Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen e Colônia. E, no Sul, Frankfurt, Munique e Stuttgart vão sediar as partidas.

A Alemanha recebeu a Eurocopa pela última vez em 1988, na época no seu lado Ocidental, assim como a Copa do Mundo de 1974.