Eurocopa e troca de gramado fazem Arsenal cancelar torneio amistoso

Por meio de nota, o clube informou que a disputa da Eurocopa, de 10 de junho a 10 de julho, na França, e a necessidade de trocar o gramado do Emirates Stadium foram os motivos para o adiamento da competição, que costuma contar com a presença de quatro times.

O clube destacou que o replantio do gramado começará logo após a última partida em casa da equipe nesta temporada, no dia 15 de maio, contra o Aston Villa, pela rodada final do Campeonato Inglês. O Arsenal, entretanto, fez questão de enfatizar que a competição amistosa voltará a ser disputada normalmente no próximo ano.

"Sabemos o quão popular a Emirates Cup é entre nossos torcedores no Reino Unido e em todo o mundo. Estamos decepcionados por não podermos realizá-la neste verão. A curta janela da pré-temporada e a necessidade de trocar nosso gramado resultaram na tomada desta decisão. Estamos ansiosos para abrigarmos o torneio em 2017", afirmou Ivan Gazidis, diretor executivo do Arsenal, por meio do site oficial do Arsenal.

Essa não será a primeira vez que a disputa da Emirates Cup é cancelada. Em 2012, a competição amistosa também não ocorreu por causa da disputa dos Jogos Olímpicos de Londres. Em oito edições do torneio, o Arsenal ganhou quatro delas, enquanto Valencia, Galatasaray, New York Red Bull e Hamburgo ficaram com a taça uma vez cada um.