Eurocopa goleia Copa América na briga das emissoras de TV pela audiência

A Eurocopa foi eleita pela Rede Globo para minimizar uma eventual perda de audiência causada pela transmissão exclusiva da Copa América no SBT e nos canais Disney. Sem o torneio sul-americano de seleções, a emissora carioca aposta tudo na competição europeia. A aposta vem dando certo. Os jogos europeus têm levado vantagem na guerra da audiência. Por outro lado, o clássico sul-americano entre Brasil e Argentina terá apelo maior no final de semana, dizem os especialistas.

No final de semana, os dois torneios vão conhecer os campeões. No sábado, às 21h, Brasil e Argentina decidem a Copa América no Maracanã. O torneio europeu será decidido no domingo, às 16h. Não haverá, portanto, uma disputa direta por audiência. O maior clássico sul-americano deverá ter grande apelo no SBT.

“A final da Copa América entre Brasil x Argentina, com a rivalidade histórica e tantos craques e os fenômenos Neymar e Messi, vai resultar em bons índices”, aposta o professor Marcelo Palaia, especialista em marketing esportivo.

Para o estudioso, as diferenças das condições dos jogos também influenciam no interesse do público. Os jogos da Copa América são disputados sem a presença da torcida para conter a disseminação do novo coronavírus. Na Eurocopa, por sua vez, o público pode assistir às partidas, com limitações, em virtude do avanço da vacinação.

“O público está mais seletivo e gosta do futebol bem jogado. Tecnicamente falando, e também em termos estruturais e com a festa do público nas arquibancadas, a diferença entre Euro e Copa América é visível e reflete os números”, diz Palaia.

Os números têm sido favoráveis ao torneio europeu no mês de junho. Na TV aberta, a competição transmitida pelo SBT ficou atrás em audiência da Globo na maioria das praças do país nos jogos do Brasil, seja competindo contra o Domingão do Faustão ou contra reprises de novela. Já na TV fechada, a exibição pelos canais ESPN e FOX Sports foi ultrapassada pela Eurocopa, mostrada pelo SporTV. No último mês, os jogos europeus registraram 47 das 50 maiores audiências da televisão paga.

Essa diferença ficou clara no primeiro final de semana de disputa dos dois torneios. No domingo, 13 de junho, as duas competições foram mostradas na TV aberta. A Euro teve Inglaterra x Croácia, às 10h (horário de Brasília) na Globo, e Brasil x Venezuela abriram a Copa América no SBT, às 18h (também horário de Brasília). Pela manhã, a Globo liderou o Ibope em todas as praças do país com o jogo europeu, tendo 9 pontos de média em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro.

Já a partida da seleção brasileira no SBT, oito horas depois, teve pico de 15,6 pontos em São Paulo, mas também ficou atrás da Globo, que teve 16 pontos de média com o Domingão do Faustão apresentado por Tiago Leifert no mesmo horário.

Os dados da internet seguem a mesma lógica. Segundo o Google Trends, a Eurocopa foi um termo de pesquisa buscado em média quatro vezes mais que a Copa América durante o mês de junho.

Bruno Maia, especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte, afirma que a expertise da Globo na promoção do futebol é um fator importante. "A Globo trabalha o produto em muitas plataformas e pontos de contato. O espectador é atingido, desde a TV aberta até as chamadas em portais, na cobertura de todos os jogos feitas pelo Sportv e seu jornalismo. Até na tela de abertura do Globoplay gratuito tem chamada para a Eurocopa. Mesmo sendo um produto sem o Brasil, a promoção é mais forte e é natural que isso traga resultado em interesse e audiência", analisa o autor do livro "Inovação é o Novo Marketing".

Para diminuir a migração de espectadores para os jogos da seleção brasileira, realizados à noite, a emissora carioca tem feitos pequenas alterações nos horários dos programas. O Jornal Nacional, carro-chefe de audiência, tem tido 10 minutos a mais de duração. O mesmo acontece com a novela Império. Com isso, a Globo se mantém na liderança. Na última segunda-feira, a ponta foi mantida com 25,6 de média.

Para os jogos diurnos, a Globo vem modificando a programação de forma significativa, até com o cancelamento de atrações, como Sessão da Tarde e Malhação. A aposta tem dado resultados. A emissora registrou 22 pontos de audiência na Grande São Paulo na primeira semifinal da Eurocopa, disputada entre Itália e Espanha. No Rio de Janeiro e Porto Alegre, a emissora registrou picos de quase 30 pontos. No horário, a transmissão da emissora carioca apresentou média de 14,6 pontos em São Paulo, contra 7,3 do SBT, vice-líder.

Embora distante da liderança, o SBT tenta se consolidar na segunda posição na medição de audiência. Na transmissão da vitória do Brasil sobre o Peru por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, na segunda-feira, 5, a emissora registrou a maior audiência – na Grande São Paulo - desde o início do torneio. Entre 20h e 21h57, o SBT marcou 14,7 pontos de média, com 17,3 pontos de pico. De acordo com os dados divulgados pela emissora, o índice foi 49% superior ao registrado pela emissora terceira colocada que marcou apenas 9,9 pontos de média. Considerando apenas o horário da partida, o SBT alcançou impactou 2,7 milhões de pessoas.