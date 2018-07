Europa sofre com declínio dos cobradores de falta

SÃO PAULO - A realidade brasileira de escassez de bons cobradores de faltas pode ser estendida para o futebol mundial. Os exímios batedores também são raros na Europa.

O italiano Pirlo é um deles, e marcou 13 gols de falta em 102 jogos pela Azzurra. Um deles foi anotado na Copa das Confederações, na vitória da Itália sobre o México por 2 a 1, no Rio. No lance, ele mostrou a batida perfeita por cima da barreira, que sempre caracterizou seu estilo, independentemente da distância. Modesto, Pirlo contou que se inspirou em Juninho Pernambucano. "Quando Juninho jogava pelo Lyon, eu o via cobrando faltas e comecei a achar que podia fazer igual. Decidi copiá-lo e acho que tem funcionado", declarou o italiano.

David Beckham encerrou sua carreira no Paris Saint-Germain na temporada passada como uma unanimidade nas bolas paradas. O inglês batia na bola como poucos, em faltas e lançamentos longos, e anotou 65 gols de falta em sua carreira.

Lionel Messi não apresenta a mesma exuberância dos dribles e arrancadas nas cobranças de falta, mas o melhor do mundo está evoluindo. De 2004 a 2007, ele não fez gols de falta. Em 2012, foram cinco. O português Cristiano Ronaldo batizou seus próprios chutes como "tomahawks" em referência aos mísseis teleguiados americanos. Embora haja aí exagero, Ronaldo combina força e precisão e já marcou 21 gols de falta pelo Real Madrid. O inglês Steven Gerrard é tão preciso quanto David Beckham e alterna pancadas e chutes colocados. Os são-paulinos ainda se orgulham da defesa de Rogério Ceni em uma falta cobrada por ele na decisão do Mundial de Clubes de 2005.