Com campanhas distintas na competição, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid garantiram as quatro vagas para a semifinal da Liga dos Campeões. O time de Neymar, Messi e Suárez abrirá o confronto no Camp Nou diante da equipe alemã, comandada por Pep Guardiola, seu ex-técnico. Já os italianos terão o time de Cristiano Ronaldo pela frente e decidirão a vaga no Santiago Bernabéu, em Madri.

As semifinais da Liga dos Campeões vão ocorrer nos dias 5 e 6 e 12 e 13 de maio, enquanto a final da competição será no dia 6 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. As quatro equipes se preparam agora para mostrar ao mundo quais serão os finalistas do principal torneio do continente europeu.

BARCELONA

Semifinalista entre 2008 e 2013 e bicampeão continental no período, o Barcelona garantiu a vaga sem dificuldades na competição. A grande vitória em Paris, com gols de Suárez e Neymar, apenas facilitou o caminho para a semifinal do torneio que teve nova vitória do Barça, desta vez no Camp Nou, com dois gols de Neymar.

As vitórias foram semelhantes as que foram conquistadas nas oitavas de final, quando o Barça derrotou o Manchester City dentro e fora de casa para garantir a classificação. Suárez, duas vezes na ida, e Rakitic, na volta, marcaram os gols das vitórias da equipe catalã.

Com nove vitórias em dez jogos no torneio, o Barcelona saiu de campo apenas uma vez com um placar negativo. A derrota foi justamente para uma das vítimas na fase final, o Paris Saint-Germain. A derrota por 3 a 2 para a equipe parisiense ocorreu durante uma crise entre o técnico Luis Enrique e as principais estrelas do elenco: Messi e Neymar.

BAYERN DE MUNIQUE

Já o Bayern de Munique vem repetindo as grandes atuações que renderam o último título da equipe alemã na competição, em 2013. Apenas na primeira fase da competição foram 16 gols marcados e o melhor ataque da competição, aliada a uma sonora goleada na Roma por 7 a 1, dentro do Estádio Olímpico.

Nas fases finais, mais goleadas. Contra o Shakhtar Donetsk, pelas oitavas de final da competição, um empate na Ucrânia e um placar de 7 a 0 na partida de volta na Alemanha. Pelas quartas de final, vitória por 3 a 1 do Porto e uma derrota dolorosa por 6 a 1, com mais uma grande classificação dos bávaros para a semifinal do torneio.

REAL MADRID

Atual campeão do torneio, o Real Madrid foi a última equipe a garantir a vaga na semifinal. Na reedição da última final da Liga dos Campeões, Chicharito foi o responsável por marcar o gol que levou a equipe à próxima fase do torneio. Dificuldade sofrida na fase anterior da competição, quando o Real Madrid sofreu para eliminar o Schalke 04 com placar agregado de 5 a 4, conquistado a duras penas.

O mesmo sofrimento não foi visto na fase de grupos. Líder isolado, a equipe de Carlo Ancelotti venceu todos os jogos da primeira fase, garantindo a classificação sem dificuldades.

JUVENTUS

Maior 'zebra' da fase semifinal, a Juventus coloca a Itália novamente entre os quatro semifinalistas do torneio. A última vez que uma equipe italiana alcançou esta fase, acabou campeã, quando Mourinho fez o impossível com o limitado elenco da Inter de Mião e conquistou o torneio europeu em 2010.

A 'Velha Senhora' não teve vida fácil até aqui na competição. Com a pior campanha entre os quatro semifinalistas, a Juve sofreu para eliminar o Monaco, com um placar mínimo conquistado na partida de ida. Apesar da facilidade ao derrotar a desmontada equipe do Borussia Dortmund nas oitavas de final, a classificação na fase de grupos foi selada apenas na última rodada.

Na primeira temporada de Massimiliano Allegri como treinador da equipe alvinegra, a equipe retornou à uma fase semifinal de Liga dos Campeões após 12 anos. Mas, duas derrotas, na fase de grupos, quase botaram fim ao sonho do título italiano. A classificação, na segunda colocação do grupo, foi conquistada apenas com um empate em 0 a 0, contra o Atlético de Madrid, na última rodada.