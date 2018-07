Clubes europeus faturam alto com visita da torcida às arenas

Os clubes brasileiros ainda estão engatinhando em relação às visitas guiadas aos estádios na Europa. O Camp Nou Experience, visita às instalações do estádio e ao Museu do Barcelona, recebeu 1.628.418 visitantes no final da temporada 2014/2015. É um recorde europeu.

O museu do Bayern, localizado no Allianz Arena, é uma das principais atrações de Munique com mais de 2.600 peças.

De acordo como a diretoria do clube, anualmente são cerca de 300 mil visitantes. Com ingressos a €12 (R$ 51), o Erlebniswelt é fonte de renda para o Bayern: por temporada, o clube fatura mais de € 3,6 milhões (R$ 15 milhões) com o museu.

Os rituais também são diferenciados. Em Wembley, por exemplo, em Londres, os visitantes sobem ao gramado perfilados, como fazem os times, com música e tudo. Na América do Sul, o Museu Boquense, do Boca Juniors,

é um passeio obrigatório para quem vai a Buenos Aires por causa da mística e das históricas que cercam La Bombonera.