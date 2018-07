Europeus enviam propostas por Fred e Lucas Pratto ao Atlético-MG

O Atlético-MG recebeu propostas formais pela dupla de atacantes Fred e Lucas Pratto. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo presidente Daniel Nepomuceno, por meio da assessoria de imprensa do clube.

O brasileiro estaria na mira do futebol francês, enquanto que o argentino teria despertado interesse de um time espanhol. No entanto, a equipe mineira não revelou os nomes dos possíveis compradores e tampouco os valores oferecidos. A janela de transferências para grande parte dos clubes da Europa se fecha nesta quarta-feira. Uma decisão sobre a dupla ofensiva pode ser tomada ainda hoje.

Fred chegou à Belo Horizonte em junho, vindo do Fluminense, e marcou cinco gols em 14 partidas pelo Atlético-MG. Já Lucas Pratto está no elenco desde 2015 e virou um dos líderas do time. Fez 34 gols em 87 jogos.

Outro jogador que já acertou seu futuro é Douglas Santos. Após o empate com o Grêmio no fim de semana, o lateral viajou de Porto Alegre a João Pessoa, sua terra natal, e partiu para a Alemanha na noite da última segunda-feira para acertar com o Hamburgo.