Eusébio deixa hospital após segunda internação seguida O ex-jogador Eusébio deixou nesta terça-feira o Hospital da Luz, em Lisboa, após passar sete dias internado por causa de uma crise cervical, em que enfrentou fortes dores no pescoço. Foi a segunda hospitalização praticamente seguida do astro do futebol português, que esteve em tratamento no mesmo local nas duas últimas semanas do ano, quando estava com pneumonia.