Eusébio deixa UTI e deve ter alta na próxima semana

"Ele passará para a unidade de cuidados intermediários. Se não fosse o Eusébio, até deixaríamos no quarto, mas precisamos manter essa margem de segurança por mais um dia", explicou José Roquete, diretor clínico do hospital.

Internado na quarta-feira, Eusébio chegou a apresentar quadro mais grave durante a semana, preocupando os médicos, mas apresentou boa recuperação e deixou a UTI no sábado. De acordo com o diretor clínico, o ex-atleta tem recebido tratamento diferenciado em relação aos demais pacientes do hospital e pôde "fazer uma ceia de Natal familiar" na noite passada.

Depois do susto, Eusébio deverá ter alta até o fim da próxima semana, a tempo de passar a virada do ano em casa. Nascido em Moçambique, quando o país africano ainda era colônia de Portugal, Eusébio ficou conhecido como "Pantera Negra" e foi um dos maiores jogadores da história. Desde que parou de jogar, virou "embaixador" do Benfica e da seleção portuguesa.