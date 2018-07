Eusébio está vencendo pneumonia, deve ter alta esta semana

"Nossa perspectiva é de que ele possa ter alta do hospital entre quinta e sexta-feira. É provável que ele possa ir para casa até lá", disse o diretor clínico do hospital, José Roquette, a jornalistas nesta segunda-feira.

"Eusébio passou a noite muito bem, ele está bem. Reduzimos o monitoramento e ele irá agora para um quarto, onde poderá desfrutar da companhia de sua família", acrescentou o médico. Antes, o ex-jogador estava na unidade de terapia intermediária.

Eusébio, que completará 70 anos em janeiro, deixou a unidade de terapia intensiva no último sábado e passou o Natal no hospital com familiares. Ele foi internado na semana passada, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral.

"O estado dele evoluiu de acordo com as expectativas... e ele tem sido um paciente excelente", disse Roquette.

Nascido no Moçambique, quando o país era uma colônia de Portugal, Eusébio ajudou o Benfica a chegar a quatro finais europeias, a última em 1968, quando a equipe portuguesa perdeu na prorrogação para o Manchester United em Wembley.

O Benfica conquistou o trofey em 1961 e 1962.

Ele se aposentou em 1975, após uma carreira que incluiu 64 jogos e 41 gols pela seleção de Portugal, além de uma emocionante aparição em Wembley, contra a seleção da Inglaterra, quando Portugal perdeu a semifinal da Copa do Mundo de 1966, da qual Eusébio foi o artilheiro.

