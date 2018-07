Eusébio passa mal e é internado em hospital da Polônia

Segundo médicos, Eusébio apresenta situação estável e não corre risco de morte. Exames descartaram ataque cardíaco e mostraram que o ex-atleta sofreu apenas um mal-estar. "Pude conversar com ele nesta manhã e perguntei como estava o coração. Ele sorriu e disse que estava tudo bem", afirmou o porta-voz do hospital, Stanislaw Rusek.

Os médicos aconselharam repouso a Eusébio, mas destacaram que ele já poderá deixar o hospital nesta segunda-feira. O ex-jogador está acompanhando a seleção de Portugal desde o início da Euro e deve comparecer ao duelo com a Espanha, pelas semifinais, na próxima quarta-feira.

Esta foi a quarta internação de Eusébio desde dezembro. O autor de 41 gols em 64 jogos pela seleção portuguesa foi hospitalizado recentemente por causa de pneumonia, pressão alta e dor aguda no pescoço.

Nascido em Moçambique, o ex-jogador marcou mais de 300 gols como profissional e ajudou Portugal a terminar o Mundial de 1966 com a terceira colocação. Já com a camisa do Benfica, clube no qual atua como embaixador, ele foi duas vezes campeão europeu e vice-campeão mundial, em 1962, quando o Santos de Pelé se sagrou vencedor.