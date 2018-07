Eusébio passará Natal no hospital, afirma médico

Perto de completar 70 anos - faz aniversário no dia 25 de janeiro -, Eusébio é ídolo do Benfica e da seleção portuguesa. Seu caso preocupa os médicos, mas José Roquete afirmou nesta quinta-feira que está otimista com a recuperação total do paciente.

"Eusébio passou bem a noite", afirmou José Roquete, ressaltando que o ex-jogador está "comendo bem" e "está consciente, acompanhado da família". O médico também foi claro ao dizer que "não temos noção do tempo" que ele ficará internado no hospital.

Nascido em Moçambique, quando o país africano ainda era colônia de Portugal, Eusébio ficou conhecido como "Pantera Negra" e foi um dos maiores jogadores da história. Desde que parou de jogar, virou "embaixador" do Benfica e da seleção portuguesa.