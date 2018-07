Eusébio vai deixar hospital na Polônia na quinta-feira

"Do ponto de vista cardiológico, a condição do paciente é boa e ele está lentamente se recuperando, mas não o suficiente para deixá-lo sair (do hospital) hoje", disse o porta-voz do hospital Andrzej Rusek à PAP.

O ex-atleta do Benfica e embaixador do futebol português, de 70 anos, foi levado ao hospital na cidade polonesa no sábado após sentir-se mal. Ele está no país para assistir aos jogos da Eurocopa.

Eusébio deu entrada em hospitais três vezes desde dezembro. Ele sofre de hipertensão e seus médicos disseram que ele deve passar por exames regularmente.

Apelidado de "pantera negra", Eusébio ganhou fama durante a Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, quando Portugal terminou em terceiro. Ele também ajudou o Benfica a chegar a quatro finais de campeonatos europeus na década de 1960.

(Reportagem de Adrian Krajewski)