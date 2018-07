Evair diz apostar em sucesso de Deyverson e Borja no Palmeiras

O ex-atacante e ídolo do Palmeiras Evair aposta na classificação do time na Copa Libertadores, com grande atuação do dois centroavantes do elenco. Em evento na noite desta terça-feira, o campeão do torneio continental em 1999 pela equipe alviverde elogiou o potencial de Deyverson e de Borja e afirmou que pelo talento dos dois, o clube está bem servido na posição.

Durante encontro com fãs para autógrafos da biografia, "Evair, o Matador", na Academia Store do shopping West Plaza, em São Paulo, Evair pediu paciência com o colombiano Miguel Borja. "É um jogador que tem condição de decidir, mostrou isso na temporada passada. Não está vivendo um momento bom, bate o nervosismo, quer resolver logo a situação e isso o atrapalha. Mas com calma ele pode vencer aqui", afirmou.

O ídolo do Palmeiras elogiou as qualidades de Deyverson, que tem quatro jogos e dois marcados pela equipe. "Já chegou confiante, fazendo gols, mostrando objetividade. O Palmeiras está bem servido", disse. "Jogos eliminatórios são sempre difíceis, ainda mais de Libertadores, truncados, pegados. Mas o Palmeiras tem totais condições de reverter. O time cresceu e a torcida vai transformar o estádio em um caldeirão", completou.

Para se classificar à etapa seguinte da Libertadores, as quartas de final, o Palmeiras precisa nesta quarta-feira reverter a desvantagem de 1 a 0 para o Barcelona, do Equador. O jogo no Allianz Parque começa às 21h45.