Evander celebra camisa 10 no Vasco e vê 'sonho realizado' na Libertadores

Depois de uma temporada repleta de oscilações em 2017, Evander parece ter conquistado a confiança do técnico Zé Ricardo no Vasco. Tanto que foi inscrito como camisa 10 da equipe para a Libertadores, principal objetivo cruzmaltino na temporada. E o jovem jogador de 19 anos não escondeu o orgulho e a felicidade por receber o número.

"A camisa 10 foi usada por grandes jogadores. Agora, a responsabilidade de fazer grandes jogos com esse número é minha. Agradeço a comissão técnica pela confiança. O que posso garantir ao torcedor é que vou procurar aproveitar essa chance para também fazer história com esse número", declarou nesta terça-feira.

O Vasco estreia na fase preliminar da Libertadores na quarta, diante do Universidad de Concepción, fora de casa. Se repetir o time que empatou com o Flamengo no sábado e realizou o primeiro treino no Chile, Zé Ricardo escalará Evander como titular. Apesar da pouca idade, o jogador garantiu estar pronto para ajudar o time a conquistar um bom resultado, para decidir a vaga em São Januário.

"A nossa expectativa é fazer um grande jogo aqui e conquistar um bom resultado para podermos jogar lá em São Januário um pouco mais tranquilos, sem precisa reverter nenhum placar para conseguir a classificação. Amanhã, estarei estreando na Libertadores e realizando um sonho de infância. Muito feliz por ser com a camisa do Vasco, um clube que amo e torço desde pequeno", afirmou.