Eventual ida de Neymar para o Real seria 'golpe duro' para o Barça, diz Messi

Uma eventual ida de Neymar para o Real Madrid seria um "golpe duro" para o Barcelona, afirmou Lionel Messi nesta terça-feira. Para o atacante argentino, um dos símbolos do clube catalão, a possível transferência do brasileiro do Paris Saint-Germain para o arquirrival "seria terrível".

+ Alemão Thomas Tuchel é anunciado como novo técnico do PSG

"Seria terrível pelo que significa o Ney para o Barcelona. Apesar da maneira como ele saiu, conquistou títulos importantes aqui. Seria um golpe duro para todos, com certeza seria um grande golpe para todo o barcelonismo. Em nível futebolístico, deixaria o Real ainda mais forte do que já é", declarou Messi, em longa entrevista ao canal argentino TyC Sports.

Segundo o atacante, sua opinião sobre a eventual transferência do brasileiro já é de conhecimento do próprio ex-companheiro de time. "Ele já sabe o que eu penso sobre isso, eu mesmo disse a ele. Nós continuamos conversando", afirmou. Neymar deixou o clube catalão em agosto do ano passado, quando o PSG pagou a multa estipulada pelo Barcelona, que não queria a saída do brasileiro.

Na mesma entrevista, Messi falou sobre a rivalidade com Cristiano Ronaldo, seus feitos históricos no Barça e também sobre a seleção argentina às vésperas da Copa do Mundo da Rússia.

"Eu não estou competindo com ele [Cristiano Ronaldo]. Eu quero apenas me superar, não compito com ninguém porque não estou na briga para ser o melhor da história, mas, sim, para me superar ano após ano, para melhorar a mim mesmo e continuar ganhando", afirmou o argentino.

Quanto ao Real Madrid, Messi admitiu que o rival é uma fonte de inspiração. "Me estimula ver o Real outra vez na final da Liga dos Campeões, vê-los ganhando títulos. Eu quero ser campeão todos os anos, quero ganhar coisas coletivas todos os anos", declarou.

Ainda em busca do seu primeiro título com a camisa da Argentina no profissional, Messi também projetou o Mundial. E avisou que a seleção não tem obrigação de ser campeã. Na sua avaliação, uma boa Copa seria terminar o torneio entre os quatro melhores, em julho.

"Não temos nenhuma obrigação com ninguém. Somos os primeiros a querer ser campeões, queremos ganhar. O fato de termos disputado três finais, sem sucesso, é um peso que carregamos conosco. Queremos superar esta barreira [da final]", reconheceu Messi.

Na avaliação do argentino, o principal favorito ao título na Rússia é o Brasil. "Porque eles têm jogadores fortes, sabem muito bem o que fazem, tem automatizado todos os movimentos em nível coletivo", disse, sem deixar de apontar a Espanha como outra candidata ao troféu "pela maneira de jogar". Ele citou ainda Alemanha e França como favoritos também.